Gironde: il filmait en douce les femmes du village naturiste

Mais son étrange comportement et ses allers-retours entre la plage et la piscine ont intrigué les maîtres-nageurs. Le dispositif, supposé être discret, utilisé par le chef d’orchestre a fini par être découvert.

Dans le film récupéré par les enquêteurs, une femme nue était parfaitement identifiable. Pour le procureur adjoint, cette plage naturiste fait partie du domaine privé et "l’enregistrement vidéo y est interdit dans les lieux communs sans autorisation de la personne. Or, on voit bien que ce qui l’intéresse, c’est la nudité."

Le chef d’orchestre a finalement été condamné à 5.000 euros d’amende, dont 3.000 euros avec sursis, et à la confiscation pour destruction du matériel et des vidéos