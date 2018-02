Gironde: elle retrouve des bouts de gant avec du sang dans son wrap commandé chez McDo

Cette fois, sa publication a plus d’impact. La jeune femme est contactée par le propriétaire de plusieurs restaurants en franchise, dont celui de La Sauve. L’homme lui présente des excuses "au nom de McDo et de toute son équipe" et lui propose une visite en famille des cuisines.

Une proposition qui ne convient pas d’avantage à la cliente qui a porté plainte dès dimanche.

"Si ça avait été une petite erreur, un morceau de papier retrouvé dans mon sandwich, je n’aurai rien dit. Mais là, il y avait du sang. Qui me dit que la personne qui a saignée n’est pas atteinte du Sida, de l’hépatite ou d’une autre maladie. Un enfant aurait pu l’avaler. C’est inadmissible", estime la victime dans la version en ligne de Sud Ouest.

La jeune femme a également décidé de saisir les service d’hygiène rattachés à la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations. Elle veut aussi écrire à McDonald’s France qui aurait ouvert un dossier sur cet "accident".