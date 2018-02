Gers: un couple victime de faux agents des eaux puis de faux policiers

Un couple domicilié à Auch dans le Gers a échappé au pire et ce, malgré l'impressionnant coup monté par des malfaiteurs extrêmement bien organisés.

Jeudi dernier, deux personnes se présentent à leur domicile. Vêtus d'un costume pour l'un et d'un bleu de travail pour l'autre, ils se font passer pour des "employés de l'entreprise des eaux" prétendant "qu'ils viennent pour des vérifications" rapporte La Dépêche. N'y voyant pas d'inconvénients au premier abord, les propriétaires ne se méfient pas et laissent les deux inconnus rentrer.

Très vite, l'un d'entre eux se dirige vers la machine à laver afin de procéder à des vérifications d'usage pendant que l'autre discute avec eux. Au moment de leur départ, le couple s'aperçoit que leurs meubles ont été ouverts, sans que rien n'ait été dérobé.

La deuxième étape se déroule quelques jours plus tard, le samedi. Deux nouveaux inconnus se présentent chez eux, grimés en policiers. Ces derniers expliquent que les deux faux employés ont été interpellés et qu'ils seraient sur le point d'avouer leurs méfaits. Signe de bonne foi, ils présentent également un bracelet qui aurait été dérobé quelques jours plus tôt. Les faux agents demandent eux aussi à procéder à des vérifications, et se dirigent, bien informés, immédiatement vers la chambre du couple.

Un détail qui fait tiquer le propriétaire des lieux, qui s'écrie alors "ils ne sont pas policiers!". Manu militari, ils sont poussés vers la sortie...