Géolocalisés par leur application de running: la bourde des agents de la DGSE

Plus grave, l'application permet assez facilement de remonter à l'état civil des agents en question, puisque, bien qu'elle fonctionne avec des pseudos, elle enregistre un certain nombre de données personnelles sur ses utilisateurs et notamment leurs performances lors de compétitions comme le marathon de Paris. Or, note le Canard, les résultats de ces compétitions sont publics, tout comme l'identité des coureurs primés. Il suffit dès lors de recouper les informations pour connaître le nom, l'âge et même la photo de certains espions français...