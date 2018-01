Gard: un âne violemment attaqué et laissé pour mort

"Nous ne savons pas encore qui a bien pu commettre cet acte de cruauté" s'épanche Damien Pons dans les colonnes du Midi Libre. Encore sous le choc, ce pompier professionnel domicilié à Bagnols dans le Gard ne comprend pas la mort de Titus, son petit âne d'à peine un an, violemment agressé de deux coups de couteaux au niveau des oreilles alors qu'il se trouvait dans un champ attenant à la ferme familiale le 22 janvier dernier.

Malgré une prise en charge rapide d'un vétérinaire ainsi qu'une prise d'antibiotiques, le petit équidé a malheureusement succombé à ses trop graves blessures.

Une plainte a été déposée, et une piste sérieuse est déjà étudiée: "Ludivine (sa femme), a croisé une voiture de couleur vert clair, avec un 'A' à l'arrière et quatre jeunes à l'intérieur. La même citadine a également été remarquée dans le quartier dimanche dernier par d'autres voisins. Nous espérons vivement que le, ou les auteurs de ces sévices, seront identifiés et arrêtés."

Et la pilule a bien du mal à passer pour cet amoureux des animaux. "On a une centaine d'animaux, tous récupérés, ici ou là. On ne les élève pour aucune autre raison que de prendre soin d'eux et d'être bien en leur compagnie. Nous ne mangeons que les œufs de nos poules." L'enquête se poursuit.