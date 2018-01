Gard: suspecté d’avoir traîné un chien avec sa voiture, un chasseur en garde à vue

Les habitants de Saint-Étienne des Sorts, une petite commune du Gard, n’en reviennent toujours pas. La semaine dernière, Rocky, le chien d’un riverain a été retrouvé bien amoché. Selon des témoins, l’animal aurait été attaché derrière un véhicule et traîné sur plusieurs mètres.

Comme le raconte le Midi Libre, le 29 décembre dernier vers 20 heures, son propriétaire s’inquiète de ne pas retrouver son animal dans le jardin. Ils réalisent vite que Rocky n’est pas perdu, il a été retrouvé par un chasseur sur les hauteurs du village. "On y est allé, et là, j'ai trouvé mon chien amoché sur le bas-côté. On l'a mis dans son pick-up et ramené à la maison", se rappelle Éric de Souza, le maître de la pauvre bête.