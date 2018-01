Gard: face aux policiers, il menace de se trancher la gorge avec une raclette à dégivrer

Toujours au volant, l’individu fonce sur le véhicule de la Bac et le percute sur l’aile droite. Puis il sort de sa voiture et menace de se trancher la gorge avec une raclette à dégivrer le pare-brise. Enfin, tout en proférant des propos incohérents, il se rue sur les policiers, en blesse un au visage et l’autre à la main. Après ce dernier assaut, l’homme est finalement maitrisé.

Par mesure de précaution, le commissariat demande aux démineurs d’intervenir pour ouvrir le coffre du véhicule. A l’intérieur, les enquêteurs ne découvriront rien. Le jeune homme, manifestement perturbé mentalement, a été placé dans un établissement psychiatrique. Les deux policiers blessés ont écopé de cinq jours d’ITT (incapacité temporaire de travail).