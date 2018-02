Gard: des pêcheurs remontent un corps démembré dans leurs filets

En lieu et place des traditionnels turbots, soles ou encore sardines que ces pêcheurs du bateau Le Languedocien, amarré au Grau-du-Roi dans le Gard, ont l'habitude de remonter dans leurs filets, c'est cette fois-ci un corps sans vie qu'ils ont découvert.

Selon des informations de France Bleu Lozère, l'homme sans vie était vêtu d'une combinaison de plongée et, à en juger par son état de décomposition déjà bien avancé au moment de la découverte (il était en partie démembré), il aurait séjourné de longs jours dans les eaux de la Méditerranée.

Le cadavre a évidemment été confié aux gendarmes et une analyse ADN ainsi qu'une autopsie devraient être effectuées afin de connaître son identité et les causes du décès. Toujours selon l'antenne locale du média national, un homme aurait été porté disparu il y a quelques semaines dans cette station balnéaire.