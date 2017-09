Gaillac: des profs veulent sauver leurs tableaux noirs, ils sont poursuivis pour "vol"

Six professeurs d'un collège de Gaillac (Tarn) font l'objet d'une enquête pour "vol" pour avoir voulu préserver des tableaux noirs "destinés à déchetterie" pendant des travaux estivaux dans leur établissement, a dénoncé lundi leur comité de soutien. Une plainte pour "effraction, intrusion et vol" a été déposée en juin à l'encontre de ces enseignants par la principale du collège Albert-Camus et le président du conseil départemental Thierry Carcenac, s'est indigné Pascal Pragnère, porte-parole de ce comité de soutien.

Une procédure disciplinaire a également été ouverte à l'encontre de ces professeurs par le rectorat, selon Pascal Pragnère. Une pétition a été mise en ligne sur le site change.org pour soutenir "les tableaux noirs et les professeurs". En quatre jours, elle a recueilli plus de 4.000 signatures.