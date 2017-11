Calais: frappé et menacé de mort pour s’être garé devant le domicile de son voisin

Les soucis de voisinage vont parfois très loin pour pas grand-chose, une place de parking en l’occurrence. A Calais, un homme de 53 ans a été molesté et menacé de mort par son voisin qui n’a pas supporté qu’il se gare devant sa maison.

Comme le raconte le journal Nord Littoral, les jours des faits, le 28 septembre dernier, le quinquagénaire tente de se garer le long du trottoir, non loin de son domicile. Mais l’un de ses voisins, accompagné de son fils, l’empêche d’effectuer sa manœuvre.

Le conducteur baisse alors sa vitre pour discuter avec l’homme mais il reçoit aussitôt des coups de poings de son voisin et de ses deux fils. La victime sort alors de son véhicule mais les coups continuent de pleuvoir. Le Calaisien finit par tomber au sol. "C’est ma fille qui m’a relevé et qui a appelé la police" raconte-t-il. Les forces de l’ordre sont ensuite arrivées sur les lieux et la victime a été transportée à l’hôpital.