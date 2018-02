Frappé de 24 coups de couteau au bois de Boulogne, un homme entre la vie et la mort

La victime, grièvement blessée au thorax et dans le dos, perd ensuite connaissance. Elle est rapidement conduite à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière et son pronostic vital est engagé. L’homme a été touché au niveau du cœur et la lame a également perforé un poumon.

Les raisons de ce déferlement de violence ne sont pour l’heure pas connues. L’enquête a été confiée au premier district de police judiciaire.