Finistère: un homme grièvement blessé par un trampoline emporté par une rafale de vent

La préfecture de Bretagne a appelé à la vigilance de samedi à lundi sur les côtes de la Manche sur son compte Twitter, et des animations du Nouvel an, notamment des baignades, ont déjà été annulées dans la région en raison des conditions météo.

Des rafales de l'ordre de 60 à 80 km/h sont attendues samedi, selon les préfectures du Finistère et du Morbihan. Dimanche le vent se renforcera entre 70 et 90 km/h avec des rafales pouvant atteindre 100 km/h sur le Finistère avant que lundi n'arrive la tempête Carmen avec des "pluies soutenues" et de "violentes rafales" pouvant atteindre 110 km/h en Bretagne sud.