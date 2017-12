Fin de vie: Vincent Lambert, Chantal Sébire... ces grandes affaires qui ont marqué l'opinion

En octobre 2003, une information judiciaire est ouverte à l'encontre de Marie Humbert pour "administration de substances toxiques commise avec préméditation et sur personne vulnérable". Une ordonnance de non-lieu visant Marie Humbert sera finalement délivrée en 2006.

Dans le cadre du débat occasionné par l'affaire Humbert, le médecin et député Jean Leonetti sera chargé d'une mission parlementaire sur "l’accompagnement de la fin de vie", de laquelle naîtra la loi relative aux droits des malades et à la fin de vie, dite "loi Leonetti". Celle-ci proscrit "l'obstination déraisonnable" du corps médical à prolonger artificiellement la vie de patients et autorise la cessation de soins, à condition que la décision soit prise de manière collégiale et avec l'accord des proches.

► Vincent Lambert, dix ans de bras de fer familial et judiciaire



C'est sans doute le cas le plus tristement célèbre en France de bataille judiciaire et familiale autour de la fin de vie. En 2008, à la suite d'un accident de la route et d'un traumatisme crânien, Vincent Lambert, alors âgé de 32 ans, plonge dans un état dit de "conscience minimale". Selon le rapport des médecins de l'époque, cet état implique "la persistance d’une perception émotionnelle et l’existence de possibles réactions à son environnement". Dans l'espoir d'une amélioration, le jeune homme est rapidement transféré à l'hôpital de Berck (Pas-de-Calais), spécialisé dans la rééducation des patients blessés au crâne, puis au Centre de recherche sur le coma de Liège, en Belgique. Sans succès.

Cinq ans plus tard, en l'absence d'évolution neurologique significative, l'équipe médicale chargée de son cas décide, avec le seul accord de l'épouse du jeune homme, de cesser de l'alimenter et de l'hydrater. Les parents, frères et sœurs de Vincent Lambert, opposés à cette décision sur laquelle ils n'ont en outre pas été consultés, entament alors une longue bataille judiciaire pour maintenir le jeune homme en vie. Catholiques pratiquants, les parents de Vincent Lambert estiment que leur fils n'est pas en fin de vie et demandent à plusieurs reprises de nouvelles expertises neurologiques.

En 2014, le Conseil d'Etat se prononce en faveur de l'arrêt des soins et, fait exceptionnel, en juin 2015, la Cour européenne des droits de l'homme appuie cette décision. Mais, coup de théâtre, la justice administrative rejette en 2015 la demande d'arrêt des traitements, au motif que la décision revient au médecin traitant du malade. Le 19 juillet dernier, le conseil d'Etat a confirmé cette décision. A l'heure actuelle, Vincent Lambert est toujours hospitalisé au CHU de Reims.