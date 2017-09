Femme enceinte tuée: un SDF avec des antécédents psychiatriques interpellé

Selon le procureur, les derniers éléments de l'autopsie ont révélé que la jeune femme, une élève infirmière de 23 ans, avait été violée. Le suspect n'avait "aucun antécédent en matière sexuelle", a-t-il précisé. Il a par ailleurs annoncé que "des objets avaient disparu au domicile de la victime".

Vendredi, les premiers éléments de l'autopsie avaient établi que la jeune femme avait été asphyxiée par le bâillon qu'elle avait dans la bouche et qu'elle présentait des lésions traumatiques au visage, notamment une fracture du nez. Le suspect, qui n'avait "a priori pas de lien avec la victime", vivait depuis huit ans dans la région de Bayonne, a encore indiqué le procureur.

Sa dernière condamnation remonte à août 2017, à trois mois de prison avec sursis et une obligation de soins psychiatriques pour des faits de vols et dégradations."Le suspect a eu plusieurs placements d'office à Bayonne et dans l'Isère", a ajouté M. Vuelta-Simon, sans préciser le type de pathologie dont il souffrait.

Mercredi soir, c'est le compagnon de la victime qui avait prévenu les secours lorsqu'il avait trouvé le corps nu et sans vie de la jeune femme dans la maison qu'elle occupait à Ustaritz, au Pays Basque. Une cinquantaine de gendarmes ont été mobilisés pour l'enquête.