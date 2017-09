Femme enceinte retrouvée morte: l'autopsie établit la mort par asphyxie

L'autopsie pratiquée sur le corps d'une femme enceinte de huit mois, retrouvée morte et nue sur son lit, ligotée et les yeux bandés à Ustaritz, près de Bayonne (Pyrénées-Atlantiques), a établi qu'elle avait été asphyxiée par le bâillon qu'elle avait dans la bouche, a précisé le parquet vendredi 15 septembre. L'autopsie du corps de la victime a mis en évidence des "lésions traumatiques du visage", notamment une "fracture du nez".

C'est le compagnon de la victime qui avait prévenu les secours mercredi soir lorsqu'il avait trouvé le corps de la jeune femme de 23 ans dans l'appartement qu'elle occupait à Ustaritz. "Le corps se trouvait sur le lit de la chambre à coucher, les poignets et les chevilles ligotés, les yeux bandés, et bâillonnée avec des torchons", avait expliqué lors d'une conférence de presse le procureur de la République à Bayonne, Samuel Vuelta Simon, citant également des "traumatismes violents et répétés, à la face principalement".

