Faut-il faire la bise à ses collègues de travail?

La maire espère que "sa démarche fera réfléchir, pour que chacun se sente plus libre de faire ou pas la bise (…) Même si on a fait la bise pendant des années j'avais envie de dire qu'à partir de maintenant j'ai envie de serrer la main, comme les hommes".

Depuis, Aude Picard-Wolff a reçu de nombreuses réactions de personnes qui, comme elle, se sentent désormais soulagées de ne plus avoir à se plier au bisou.

"Certains hommes ont également pris conscience du problème que la bise systématique pouvait soulever. Ils me disent: 'Maintenant que tu le dis si on pouvait éviter de faire la bise à des femmes que l'on ne connait pas bien, on ne sait jamais si elles ont envie qu'on leur fasse la bise, ça serait tellement plus simple si on ne la faisait pas'", raconte la maire à France Info.