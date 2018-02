Excédé par les tarifs de la fourrière, il sort une arme pour récupérer son chien

Il revient quatre jours plus tard muni cette fois de la somme réclamée lors de sa première visite. Mais, entre-temps, le prix a grimpé et la somme initiale de 39 euros ne suffit plus. La patronne lui demande cette fois 91 euros. Hors de lui, le jeune homme hurle et profère des menaces.

Il en vient même à sortir une arme, un pistolet d’alarme qu’il est autorisé à porter sur son lieu de travail. Employé dans une fête foraine, il l’utilise pour donner l’alerte. Le pistolet lui sert cette fois à intimider la patronne de la pension. Il tire en l’air, ce qui a pour effet de terroriser la gérante et sa salariée.

Après cette démonstration de violence, le maître du chien a une nouvelle fois quitté l’établissement, s’est débarrassé de son arme puis est revenu à la fourrière où les gendarmes, prévenus par la patronne, l’attendaient.

"Le prix m’a énervé. Je voulais juste faire peur pour récupérer mon chien", a-t-il expliqué mardi 13 février au tribunal correctionnel de Rennes qui le jugeait en comparution immédiate. Il a été condamné à 180 heures de TIG et à 800 euros de dommages et intérêts pour la gérante et sa salariée au titre du préjudice moral subi.