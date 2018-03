Eure: disparition inquiétante d'une adolescente de 15 ans

Océane, 15 ans, n'a plus donné signe de vie depuis trois jours. Selon l'avis de recherche diffusé mardi par la gendarmerie de l'Eure, l'adolescente a été vue pour la dernière fois ce lundi 5 mars aux alentours de 6h30 à Conches-en-Ouches, dans le département normand.

La jeune fille, originaire de Romilly-la-Puthenaye, dans l'Eure également, était en vacances chez une personne de sa famille. Détail inquiétant précisé à Actu par les gendarmes, elle n'aurait "jamais fugué" par le passé et son téléphone a été coupé.

La jeune fille, de type caucasien, mesure 1,52 mètre et est décrite comme de corpulence "normale". Elle a les cheveux longs et châtain foncé. Au moment de sa disparition, elle portait un blouson et une paire de baskets noirs.

Toute personne susceptible de détenir des éléments sur la disparition d'Océane est invitée à contacter la brigade de gendarmerie de Conches-en-Ouches au 02 32 30 20 17.