Essonne: un policier passé à tabac devant sa famille

Incroyable déferlement de violence ce dimanche soir dans différents endroits de l'Essonne. Tout commence par une fête, organisée par d'anciens collègues de ce policier revenu spécialement de province pour l'occasion. La soirée se déroule normalement, jusqu'à ce que le fonctionnaire, en compagnie de sa femme et de ses enfants, quitte la salle municipale d'Igny afin de rentrer chez eux.

C'est à ce moment précis que les événements s'enchaînent. L'homme est par hasard reconnu par un groupe de jeunes personnes, en majorité des femmes, souligne Le Parisien, avec lesquelles le policier avait eu maille à partir lorsqu'il officiait dans le département. La famille parvient malgré tout à prendre la route, mais leur véhicule est arrêté quelques mètres plus loin lorsqu'une voiture se met en travers d'un rond-point de Palaiseau afin de leur barrer la route.

Là, l'homme est extirpé de l'habitacle et littéralement passé à tabac par plusieurs individus. Il parvient malgré tout à prendre la fuite après avoir arraché le blouson de l'un de ses agresseurs.

La famille, paniquée, reprend la route et décide de s'arrêter quelques minutes plus tard sur une aire de repos située non loin de Janvry. Là encore, la famille est suivie et les violences reprennent. L'homme et sa compagne sont mis à terre et frappés. Les agresseurs seraient selon le quotidien local repartis avec son blouson.

Extrêmement choqué, le policier a écopé de 30 jours d'ITT. Une enquête à été ouverte.