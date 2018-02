Essonne: les policiers accueillis par un radiateur jeté à la figure

Une soirée organisée dans la nuit de lundi à mardi par plusieurs pensionnaires du foyer d'action éducative à Draveil dans l'Essonne a fortement dégénéré. Enfermés dans l'une des chambres, cinq acolytes ont décidé de consommer de l'alcool à outrance.

Plus tard dans la nuit, et alors que les insultes fusent, plusieurs éducatrices doivent se résoudre à appeler les policiers en renfort. Ces derniers arrivent sur place aux alentours d'une heure du matin.

Selon Le Parisien, passablement ivres et agités, les jeunes individus ne voient pas d'un très bon œil l'arrivée des forces de l'ordre, et l'un deux va tout bonnement envoyer un radiateur sur les officiers, qui ne seront heureusement pas blessés. Pour rétablir l'ordre, les policiers n'ont eu d'autre choix que d'utiliser un pistolet à impulsion électrique.

Les cinq suspects ont été interpellés et placés en garde à vue. Ils ont entre 16 et 17 ans, et étaient tous pensionnaires de ce centre.