Didier Deschamps soupçonné de racisme: Eric Cantona mis en examen pour diffamation

Selon une information obtenue par la radio Europe 1, l'ancien footballeur et désormais acteur et artiste à ses heures perdues Eric Cantona a été mis en examen vendredi passé après une plainte déposée par le sélectionneur de l'équipe de France Didier Deschamps.

Les faits remontent à mai 2016, quelques jours seulement avant l'Euro 2016 de football organisé en France. Lors d'une interview donnée par Eric Cantona au Guardian quelques jours seulement après la liste de joueurs sélectionnés pour la compétition, l'ancien joueur vedette de Manchester United s'étonne de l'absence de différents joueurs tels qu'Hatem Ben Arfa et Karim Benzema, pourtant encore empêtré dans ses ennuis judiciaires liés à la fameuse "affaire de la sex-tape".

"Une chose est sûre, Benzema et Ben Arfa sont deux des meilleurs joueurs français et ne seront pas à l’Euro. Et pour sûr, Benzema et Ben Arfa ont des origines nord-africaines. Donc le débat est ouvert." Une accusation à peine voilée de racisme à l'encontre du sélectionneur, complétée par une attaque supplémentaire: "Deschamps, il a un nom très français. Peut-être qu’il est le seul en France à avoir un nom vraiment français. Personne dans sa famille n’est mélangé avec quelqu’un, vous savez. Comme les Mormons en Amérique".