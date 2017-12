Entre vélociraptor, cygne et pingouin, un dinosaure nageur "très très bizarre"

"Halszka" appartient à la famille des droméosaures, dont il partage la lignée avec le Vélociraptor, le prédateur effrayant des films Jurassic Park. Il en a la queue, mais dans une version plus courte, et les pattes arrières. "Des pattes de bipède capables de courir", précise le chercheur.

Il en a aussi hérité la fameuse "griffe tueuse", une griffe de la patte arrière très développée qui permet à tous les droméosaures d'égorger leurs proies.

Plus étrange: ce petit dinosaure d'un mètre vingt environ possédait aussi certaines caractéristiques de prédateurs aquatiques: des dents et un museau de crocodile et un très long cou ressemblant à celui du cygne.