Enquête pour "enlèvement" dans le Calvados: la lycéenne a été retrouvée à Arles

La lycéenne de 16 ans, portée disparue depuis mercredi matin, a été retrouvée saine et sauve à Arles (Bouches-du-Rhône) où elle s'est rendue "d'elle-même", a indiqué le parquet de Caen qui avait ouvert une enquête pour "enlèvement". "Elle a été retrouvée à Arles. Elle est partie d'elle-même. Comment et avec qui? On ne sait pas", a déclaré à l'AFP Carole Étienne, procureure de Caen. "Elle a été prise en charge par les gendarmes et va être entendue", a-t-elle ajouté.

La jeune fille avait quitté son domicile d'Evrecy, dans le Calvados, vers 6h30 mercredi, pour se rendre en bus au lycée Malherbe de Caen, où elle est scolarisée en 1ère scientifique. Mais elle n'est jamais arrivée à destination. Sa mère a retrouvé son sac près de l'arrêt de bus d'Evrecy. Le téléphone portable, la carte SIM et une chaussure appartenant à la jeune fille ont ensuite été découverts non loin de là. Ces éléments ont été jugés "très inquiétants", par la procureure de Caen.