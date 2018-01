Enlèvement de Tizio: le père plaide "l'acte d'amour"

Le père de Tizio, qui avait enlevé le 5 janvier, le nourrisson âgé de deux mois hospitalisé à Toulouse, déclenchant une alerte enlèvement, a expliqué avoir agi "par amour", dans un entretien au Parisien publié ce mercredi.

"Tizio était en souffrance. Il souffrait pour rien", dit le père, âgé de 33 ans, admettant avoir "pété un câble".

"J'avais faussement cette impression que l'hôpital n'était pas le meilleur endroit pour lui", reconnaît le jeune père qui plaide "un geste d'amour" et assure que le bébé "n'a jamais été négligé".

"C'était une véritable pulsion paternelle. Mon but était de le protéger et de l'aider au mieux", poursuit le père qui a été mis en examen pour "soustraction d'un mineur par ascendant" et "privation de soins et d'aliments" et placé sous contrôle judiciaire.