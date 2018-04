Enfermés dans une pièce de 9m2, 26 chats secourus par des associations

En arrivant sur les lieux vendredi, la vice-présidente de l’association a eu un haut-le-cœur. "L’odeur était difficilement supportable, raconte-t-elle. Les chats étaient enfermés 24 h/24 dans le noir. Sans nourriture. Il y avait une mamie chatte de 17 ans qui nourrissait les portées des autres minettes. Certains étaient d’une maigreur à faire pleurer."

Dès la découverte des malheureux animaux, la bénévole de l’association parvient à sortir dix premiers chats de ce capharnaüm, les plus jeunes et les plus faibles. Dix autres sont secourus le lendemain, samedi. Les six restants doivent être libérés d’ici la fin de cette semaine.

Entre temps, Félin’possible 76 a contacté d’autres associations pour qu’elles lui viennent en aide. Et plusieurs ont répondu à l’appel. Tous les chats récupérés vont être examinés par un vétérinaire qui aura la lourde tâche de les soigner, les vermifuger, les stériliser et les vacciner. Une fois remis sur pattes et rassurés, les félins pourront être proposés à l’adoption.