EN VIDEO - Vosges: un retraité interpellé après un doigt d'honneur à Emmanuel Macron

En déplacement ce mercredi 18 avril dans la commune de Saint-Dié-des-Vosges au cœur du département du même nom, le président Emmanuel Macron a été pris à partie par plusieurs dizaines de personnes, dont des cheminots, en profond désaccord avec la politique menée par celui qui a été élu il y a presque un an jour pour jour.

Symbole de ces tensions, un retraité de 61 ans a été interpellé en marge de la visite après avoir fait un doigt d'honneur au président, rapporte ce vendredi Vosges-Matin. L'incident aurait eu lieu alors que le sexagénaire était venu, avec des amis, discuter de l'épineuse situation des retraités, touchés par la hausse de la CSG.

Selon la loi, l'individu interpellé risque jusqu'à 7.500 euros d'amende et six mois d'emprisonnement pour "outrage à personne dépositaire de l'autorité publique". Mais dans ce cas précis, et devant l'absence de casier judiciaire du retraité, la justice devrait se montrer plus clémente et uniquement rappeler ce dernier à la loi.

