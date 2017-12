EN VIDEO - Vers une pénurie de VTC au 1er janvier?

A partir du 1er janvier 2018, si un chauffeur n'a pas son examen théorique de chauffeur VTC professionnel, il ne pourra plus circuler à Paris et dans les autres villes de plus de 100.000 habitants.

Jusqu'à présent, trois statuts permettaient de transporter des personnes: les Loti, les VTC et les taxis.

Dès minuit le 1er janvier, près de 3.000 chauffeurs sur 25.000 devront cesser leur activité.