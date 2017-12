EN VIDEO - Une première mondiale : un chirurgien français opère avec des lunettes de réalité augmentée

C'est une première mondiale. A l'hôpital Avicenne de Bobigny (Seine-Saint-Denis), un chirurgien français est en train de réaliser ce mardi après-midi une opération à l'aide de lunettes de réalité augmentée, une technique permettant d'insérer en temps réel un élément 2D ou 3D. Menée par le professeur Thomas Grégory, cette chirurgie est retransmise sur YouTube et peut être suivie en direct sur la chaîne de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP). Comparées au cockpit d'un avion, ces lunettes permettent de visualiser le squelette et les tendons de la patiente dans les moindres détails. Le tout grâce à une sorte d'hologramme en 3D projeté devant le chirurgien et généré grâce aux données collectées.