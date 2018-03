EN VIDEO - "On s'est bien fait manipuler": la famille d'Alexia Daval sort du silence

Les proches d'Alexia Daval ont également fait part de la douleur et des interrogations provoquées par la mort d'Alexia, tuée par son mari Jonathann. "Tous les scénarios passent en tête, ça hante nos nuits, nos insomnies", a soufflé la sœur d'Alexia. "Quand on voit la qualité de son mensonge pendant les trois mois auprès de nous, on se demande sérieusement depuis quand il préparait ça", a ajouté son père.

Ils ont tenu à couper court à toute rumeur concernant le supposé comportement violent d'Alexia, évoqué par l'avocat de Jonathann lorsque ce dernier est passé aux aveux. "On n'a jamais vu Alexia violente, à aucun moment", a assuré la famille. " Seul eux deux savaient ce qui se passait dans leur vie de couple, et aujourd'hui, il n'y a plus que Jonathann pour en parler. Visiblement il peut continuer aujourd'hui à mentir là-dessus", a ajouté le beau-frère d'Alexia.