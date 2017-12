La RATP prévoit ce mardi 1 train sur 2 en période de pointe et au mieux un train sur quatre en heures creuses sur le RER A et B. Quatre syndicats ont appelé à la grève à partir de ce mardi 4h et jusqu'à mercredi 7h pour dénoncer des "tensions chroniques" dans leur travail. Ils dénoncent des pressions liées à "la politique du chiffre".