EN VIDEO - Un logement social construit en 33 heures grâce à une imprimante 3D

L'université et la métropole de Nantes ont lancé ce mercredi la construction d'un logement social par impression 3D robotisée. Une première en France!

Ici, les murs en mousse et en béton poussent en quelques heures, contre trois semaines en moyenne sur un chantier traditionnel.

En plus d’être rapide, cette construction par impression 3D est plus précise, moins bruyante et moins chère.

Ce chantier innovant sera ouvert ce samedi aux Nantais curieux.