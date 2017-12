EN VIDEO - "Train-surfing": pourquoi ces jeunes grimpent sur les trains en marche

C’était fin octobre. Vivien, 16 ans, trouvait la mort à la station Bir Hakeim. L’adolescent a tenté de pratiquer ce qu’on appelle du "train-surfing", littéralement surfer sur un train pour ensuite poster sa performance en ligne. Une discipline très à la mode mais aussi très dangereuse.

Originaire de Russie, le phénomène a fait trois morts en France depuis 2015 et commence à inquiéter les autorités. La pratique est punie d’un an de prison et 15.000 euros d’amende.