EN VIDEO - "Et s'il se flingue en taule?": Dupond-Moretti "supplie" de ne pas envoyer Cahuzac en prison

Est-ce une peine suffisante? "La juste peine c'est celle qui (...) n'accable pas plus que nécessaire un homme cassé, fracassé, celle qui permet le rachat, celle qui autorise un avenir", a plaidé son avocat historique et ami Jean-Alain Michel.

"Et s'il se flingue en taule?", demande Eric Dupond-Moretti, tout en se défendant de tout "chantage" à la cour. Il décrit un Cahuzac perdu, qui erre "des heures" dans son cabinet d'avocat et dont "les secrétaires ne savent plus quoi faire".

"Je ne demande pas la lune. Je suggère même d'aggraver la peine, mais je vous supplie de ne pas l'envoyer en prison", a-t-il insisté.

"Bien sûr il est indispensable de faire de la morale, de la morale publique", a estimé l'avocat, tout en appelant au sens des "proportions", citant une série de décisions récentes ne condamnant des fraudeurs du fisc qu'à de la prison avec sursis.

"On rend un hommage national à une de nos vedettes qui a cherché toute sa vie à changer de pays pour payer moins d'impôt", dit-il, en référence au chanteur Johnny Hallyday. Il s'étonne aussi que l'héritière de l'empire cosmétique L'Oréal, Liliane Bettencourt, n'ait pas été poursuivie bien qu'ayant reconnu une évasion fiscale.