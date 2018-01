EN VIDEO - Tempête Eleanor: des vagues de 4 mètres et des rafales à 120 km/h à Etretat

L'ouest, le nord de la France et l'Ile-de-France étaient touchées mercredi matin par la tempête Eleanor. Un total de 200.000 foyers étaient privés d'électricité à 9H00, après l'arrivée mercredi de la tempête Eleanor qui a touché la Bretagne, la Manche, le Nord et la région parisienne avec des rafales supérieures à 120 km/h et poursuivait sa route vers l'Est, a annoncé le groupe Enedis.

Neuf personnes ont été blessées, dont quatre grièvement, lors du passage de la tempête Eleanor, qui a nécessité plus de 3.500 interventions des sapeurs-pompiers, selon un bilan provisoire mercredi à la mi-journée. Météo France appelle à la plus grande prudence, notamment sur le littoral. Des vagues de 4 mètres et des rafales à 120 km/h ont ainsi été observées à Etretat, en Seine-Maritime.