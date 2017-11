EN VIDEO - Sélection sur dossier, remise à niveau… ce que les nouvelles modalités d'entrée à l'université pourraient changer

Le projet de loi sur les nouvelles modalités d’entrée à l’université sera présenté ce mercredi en Conseil des ministres. Il vise notamment à supprimer le tirage au sort et réduire le taux d’échec en première année. Les universités sous tensions auront ainsi la possibilité de regarder les dossiers des lycéens avant de les accepter et d’imposer des accompagnements pédagogiques spécifiques aux élèves jugés pas assez armés. Cet accompagnement existe notamment à l’université Paris Descartes. La formation, appelée PAREO, met l’accent sur la méthodologie et surtout l’orientation.