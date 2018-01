EN VIDEO - Savoie, Gironde, Gard... Les images impressionnantes des inondations

La tempête Eleanor, qui a fait trois morts et un disparu en France depuis mercredi 3 janvier, laisse dans son sillage des villages inondés, des skieurs bloqués face au risque d'avalanches et des incendies exceptionnels en Corse, désormais maîtrisés. Des inondations sont aussi à noter comme dans le Doubs et des fleuves qui sortent de leurs lits comme ici à Bordeaux comme le montrent ces images d'un Témoin BFMTV prises sur les quais.

La commune de Doubs en Bourgogne-Franche-Comté est sous les eaux et plusieurs habitations n'ont pu être épargnées. "Nos rues sont transformées en ruisseaux", indique le maire qui prévoit que le niveau de l'eau monte encore davantage avec les précipitations qui sont attendues vendredi.