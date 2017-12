EN VIDEO - Réveillon: 9 Français sur 10 ont prévu de boire de l'alcool le soir du nouvel an

Selon des études effectuées par l'association Prévention Routière, neuf Français sur dix ont prévu de boire de l'alcool le soir du nouvel an. Un résultat d'enquête pas très rassurant étant donné que les jours de fête sont toujours très dangereux sur nos routes. Pour rappel, l'interdiction de conduire s'applique aux chauffeurs dont le taux d'alcool est supérieur ou égal à 0,5 g. - On fait le point avec: Anne Lavaud, déléguée générale de l'association Prévention Routière.

