EN VIDEO - Reportage sur Saint-Martin, "l’île de la survie", après l'ouragan Irma

Direction Saint-Martin où les premières aides d’urgence commencent à se mettre en place. Comment remettre de l’ordre dans une île dévastée? Comment se débrouiller au quotidien quand on a ni eau, ni téléphone, ni électricité? Nos envoyés spéciaux ont suivi les gendarmes qui font respecter le couvre-feu et les habitants qui parfois se protègent eux-même et tentent de reprendre un semblant de vie quotidienne.