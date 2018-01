EN VIDEO - Qui est Christian Ganczarski, l'agresseur des trois surveillants de prison à Vendin-Le-Vieil?

Le cerveau des attentats de Djerba de 2002, l'islamiste allemand Christian Ganczarski, a agressé et légèrement blessé jeudi 11 janvier trois surveillants de la prison de haute sécurité de Vendin-le-Vieil (Pas-de-Calais), qui doit accueillir prochainement Salah Abdeslam.

Les faits se sont produits vers 16h, à l'ouverture de sa cellule. Cet islamiste de 51 ans, en fin de peine, mais qui s'était fait notifier une demande d'extradition vers les Etats-Unis, a agressé ces agents "à l'aide d'un ciseau à bout rond et d'une lame de rasoir", selon Alain Jégo, directeur interrégional des services pénitentiaires. Selon une source syndicale présente lors de l'agression, il s'agirait plutôt d'un couteau de cantine aiguisé et non d'une lame de rasoir.

"L'agresseur a crié 'Allah Akbar' à chaque fois qu'il mettait des coups de lames aux collègues", a détaillé un représentant du le syndicat UFAP-UNSA. Quatre agents ont tenté de le maîtriser et trois ont été blessés, au cou, au bras et au cuir chevelu. En fin de journée, tous étaient sortis de l'hôpital. "Il y avait une volonté d'agresser pour différer ou mettre en difficulté" sa possible extradition, a précisé Alain Jégo.