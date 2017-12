EN VIDEO - Quel sera le dispositif de sécurité déployé sur Paris pour le 31 décembre

A Paris, 10.500 hommes et femmes seront mobilisés pour assurer la sécurité de la nuit de la Saint-Sylvestre. Parmi eux, seront présents 4.200 policiers, 2.200 sapeurs-pompiers et 2.200 militaires de l'opération Sentinelle. L'objectif est de sécuriser la capitale contre les actes de délinquance mais aussi la menace terroriste. Les contrôles routiers vont être renforcés et, l'utilisation et la vente d'artifice vont être interdites.