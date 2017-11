EN VIDEO - Pourquoi l'enseignement privé attire de plus en plus en France

L'école privée séduit de plus en plus en France avec environ 20 % des élèves qui y suivent leur scolarité. Conséquences de ce succès? La plupart des établissements, de la maternelle au lycée, sont submergés par les demandes d'inscription et doivent refuser du monde.

Par exemple, cette année en élémentaire, il y a 7.000 élèves en plus dans le privé contre 14.000 en moins dans le public. Un engouement qui s’explique par un meilleur encadrement des élèves mais surtout par une volonté de fuir les établissements de quartier dits "mal fréquentés". Les responsables de l’enseignement privé disent vouloir faire plus d’efforts pour favoriser la mixité sociale. En effet, les établissements privés accueillent trois fois moins d’élèves boursiers que ceux du public.