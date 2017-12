EN VIDEO - Poubelles qui débordent, rats, odeurs... la gare de Saint-Denis infréquentable avec la grève des nettoyeurs

Les agents de la société ONET-H.Reiner chargés du nettoyage de la gare de Saint-Denis en Seine-Saint-Denis ont décidé de prolonger leur grève ce mercredi. Leur mouvement a débuté il y a six semaines et les propositions de la direction n’ont pas donné satisfaction aux 85 salariés grévistes. "Ils réclament une augmentation de la prime de panier, une augmentation de la prime de vacances (…) et une prime de remise en état des gares pour reprendre le travail", explique Patrick Liboux, délégué syndical Sud-Rail. Des déchets traînent au sol, les rats se baladent dans les détritus, les usagers sont excédés. "On ne peut même pas respirer, il y a une odeur insupportable, il y a des déchets partout" déplore l’un d’eux. Un plan de continuité du service a été déployé par la société mais les grévistes occupent la gare pour empêcher son nettoyage.