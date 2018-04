EN VIDEO - Ponts de mai: 1 Français sur 2 prêt à faire sécher l'école à ses enfants

Un sondage Opinion Way pour Homair Vacances révèle que ce mois de mai 2018 aura plus que jamais un avant goût de vacances d’été pour les Français. Au mois de mai, compte tenu des nombreux ponts de cette année et notamment de la "semaine magique" du lundi 7 mai qui cumule 2 jours fériés à elle seule, près de 1 Français sur 2 ayant (au moins) un enfant se dit prêt à lui faire rater des jours d’école pour partir en vacances pendant les ponts de mai.