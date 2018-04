EN VIDEO - Plus de 67.000€ récoltés pour la cagnotte de solidarité avec les cheminots grévistes

Les cheminots qui font grève vont-ils tenir financièrement si le mouvement s’enlise? Une trentaine d'écrivains, de réalisateurs ou encore d'universitaires, dont Christophe Honoré, Annie Ernaux ou Robert Guédiguian, veulent faire participer le public à la caisse de grève. Ils ont lancé le 23 mars sur internet une "cagnotte" pour soutenir les cheminots. Plus de 67.000 euros ont pour l’instant été récoltés.



Plusieurs centaines de personnes ont également défilé mardi à Paris en soutien aux cheminots, au premier jour d'une grève au long cours contre la réforme de la SNCF.

Les manifestants, en majorité des cheminots de Sud-Rail et de FO, mais aussi des étudiants, des agents hospitaliers et des enseignants, sont partis peu après 15 heures de la gare de l'Est en direction de la gare Saint-Lazare, sur fond de fumigènes, pétards et sirènes.

Au premier jour de mobilisation contre la réforme de la SNCF, un TGV sur huit en moyenne et un train régional sur cinq circulaient, beaucoup d'usagers ayant dû se rabattre sur des solutions alternatives comme le bus ou le covoiturage.