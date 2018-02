EN VIDEO - "Personne ne vient nous donner à manger ou de l'eau" s'emporte un automobiliste bloqué par la neige

Elisabeth Borne était l'invitée de RMC ce matin. La ministre des Transports a été interpellé par Romain, un auditeur de RMC : "Je suis bloqué depuis 17 heures sur la N118".

Au moins 1.500 personnes ont passé la nuit de mardi à mercredi dans des centres d'accueil, des gares ou des aéroports en Ile-de-France et la SNCF conseille de reporter les déplacements: des chutes de neige exceptionnelles sèment la pagaille dans les transports, en particulier en région parisienne.

Un épais manteau blanc recouvrait mercredi matin les trottoirs de Paris et sa région, où de nombreux usagers bloqués ont dû abandonner leur véhicule sur la N118, au sud-ouest de la capitale, et trouver refuge dans un gymnase. Selon un décompte effectué à 6H30, 46 centres d'hébergement ont été ouverts dans la région pour accueillir plus de 600 personnes.