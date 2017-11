EN VIDEO - Permis et carte grise: pourquoi les délais sont si longs après le passage au tout numérique

Depuis le début du mois, cartes grises et permis de conduire s’obtiennent sur Internet. Avec plus d'un million de permis par an, deux millions de véhicules neufs et cinq millions et demi de voitures d'occasion, ce sont des milliers de demandes de cartes grises par jour. Conséquences? Des délais bien trop longs pour s’inscrire au permis de conduire ou obtenir sa carte grise… Le délai était de dix jours, il est dorénavant de six semaines. Que ce soit pour les permis, les cartes grises, les changements d’adresse, cessions de véhicules… Les démarches sont difficiles à finaliser et cela crée le risque, pour certains, de se retrouver dans l’illégalité.