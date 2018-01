EN VIDEO - Pendant un an, ce cycliste a filmé les incivilités des automobilistes

Il y a ceux (nombreux) qui roulent voire se garent sur les pistes cyclables, ceux qui grillent les feux et ceux qui se fichent des règles de priorité. Pendant un an, un cycliste lillois qui se fait appeler "Francis Ford Mondéo" a filmé les petites incivilités commises au quotidien par les automobilistes comme repéré par France Bleu.

Le but, répondre à cette question qu'on lui pose souvent: mais de quoi les cyclistes peuvent bien se plaindre? Le résultat est édifiant.

"On voit ou entend de plus en plus de cyclistes s'élever contre des comportements dangereux de la part d'automobilistes ou d'aménagements mal conçus. Et souvent on leur répond 'mais de quoi vous plaignez vous?' En voici un aperçu sous forme de florilège du pire de mon année 2017 à vélo", explique-t-il sous la vidéo.

Le cinéaste amateur finit malgré tout sur une note optimiste: "On est de plus en plus nombreux, donc autant vous y faire! Partageons la route :) De toute façon, on pédale pour (et avec) l'avenir ;-)". A bon entendeur...