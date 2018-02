EN VIDEO - "Pas de nourriture, pas d’informations": nuit chaotique et enneigée en île-de-France

Les chutes de neige ont provoqué des bouchons sans précédent en Ile-de-France. 1500 automobilistes, selon le ministère de l’Intérieur, ont été bloqués sur la route durant la nuit, sans nourriture, ni informations. Les pompiers sont arrivés vers 6 heures ce mercredi matin et proposent aux naufragés d’évacuer, mais certains préfèrent rester près de leurs véhicules.

Au moins 1.500 personnes ont été hébergées dans des centres d'accueil ouverts pendant la nuit en Île-de-France, mais aussi dans des gares parisiennes et à l'aéroport d'Orly. Selon un décompte effectué à 6H30, 46 centres d'hébergement ont été ouverts dans la région pour accueillir plus de 600 personnes, ont précisé la préfecture de police (PP) et le ministère de l'Intérieur.

Environ 700 personnes ont par ailleurs été hébergées dans les gares de Montparnasse et Austerlitz et 230 à l'aéroport d'Orly, a détaillé la préfecture de police.