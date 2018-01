EN VIDEO – Paris: des dizaines de rats grouillant dans une poubelle, la vidéo choc d’un éboueur

Ames sensibles s’abstenir. Des dizaines, peut-être des centaines, de rats filmés au fond d’une poubelle. La séquence choc a été tournée le 9 décembre dernier sur les berges de Seine, entre le musée d’Orsay et le pont Royal (VIIe), par David, un employé de la ville de Paris, en charge de la propreté, précise Le Parisien.

Ce matin-là, David découvre l’horreur alors qu’il s’apprête à vider des bacs de 600 litres enfermés dans des cages cadenassées. En ouvrant le couvercle de l’un d’eux, il découvre toute une colonie de rongeurs entassés au fond. "Ça nous a impressionnés, donc on a vite refermé le bac et on l'a vidé dans la benne. Tous les rats ont été entassés et écrasés dans la benne, puis incinérés", raconte-t-il au Parisien.