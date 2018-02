EN VIDEO - Où et quand va-t-il le plus neiger en France?

"Les chutes de neige qui ont commencé dans la nuit vont se poursuivre mardi matin et s'intensifier dans l'après-midi puis en fin de journée et de soirée. On attend de 3 à 10 centimètres sur les départements en vigilance orange, et même jusque 15 à 20 cm localement des Pays de Loire à l'ouest de la région Centre et à l'Ile-de-France. En Lorraine, ce sont les pluies ou bruines verglaçantes qui présentent un risque particulier", indique Météo-France dans son dernier bulletin, publié à 06H09.

Dans la nuit, des chutes de neige ont été observées, depuis le Limousin, l'ouest de la Bourgogne et le Centre-Val-de-Loire jusqu'à l'Île-de-France, l'est des Hauts-de-France et le Grand-Est, selon l'institut. A Paris, la neige, qui a commencé à tomber lundi mais "pas de manière significative" devrait continuer mardi. Cinq à dix centimètres sont prévus en Ile-de-France, "possiblement un peu plus ponctuellement".

Météo France met en garde contre un risque de "conditions de circulation très difficiles". Quant au nord-est, ce sont les pluies et bruines verglaçantes qui présentent un risque, plus que les cumuls neigeux habituels pour ces régions.